Emirates İstanbul Golf Cup 2024 Kemer Golf Kulübü’nde gerçekleşti

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15 Eylül saat 09.00’da başlayan turnuvada iş, spor ve cemiyet hayatının önde gelen oyuncuları galibiyet için mücadele etti. Zorlu geçen mücadelede çeşitli kategorilerde dereceye giren sporculara turnuva sonrası 17.00’da düzenlenen törende ödülleri taktim edildi.

Turnuvada kadınlarda mücadele eden Evrim Çetin B kategorisinde birinci olurken, Erkeklerde ise B Kategorisinde birinci sıranın sahibi Cengizhan Karaduman oldu.

Birinci olan isimler ödüllerini Emirates Türkiye, Romanya ve Bulgaristan Bölge Müdürü Mehmet Gürkaynak’ın elinden aldı. Birinciler ayrıca Emirates Business Class ile uçuşlarını gerçekleştirerek Dubai’de düzenlenecek DP World Tour Championship’i izlemeye hak kazandılar.

Emirates Türkiye, Romanya ve Bulgaristan Bölge Müdürü Mehmet Gürkaynak her yıl düzenli olarak gerçekleştireceği Emirates İstanbul Golf Cup ile golf sporuna desteklerini sürdüreceğini belirtti.

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vebirincilik kupasını kaldırdı.