Emir Ortakaya'dan Arda Güler sözleri: Onunla gurur duyuyorum

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Belçika’da Westerlo forması giyen Ümit milli oyuncu Emir Ortakaya, Playspor’a özel açıklamalarda bulundu.

“WESTERLO’YU TERCİH ETME SEBEBİ”

"Avrupa kültürünü yaşamak ve kendimi geliştirmek istedim. Büyük takımlara çıkan yol Avrupa’dan geçiyor. Burdaki idmanlar bile çok farklı. Bu yüzden Westerlo’yu tercih ettim."

“GÖZTEPE VE KOCAELİSPOR’DA KENDİMİ GELİŞTİRDİM”

Göztepe ve Kocaelispor çok büyük camialar. Bu takımlarda full oynadım. Hedefi olan takımlardı. Benim için çok güzel tecrübe oldu. Çok güzel günlerdi.”

“TÜRK OYUNCULARIN OLMASI AVANTAJ”

"Sinan Bolat, Emin Bayram ve Doğucan Haspolat gibi isimlerin olması avantaj. Belçika farklı bir kültür. Bana çok destek verdiler. Yavaş yavaş uyum sağladım. Çok renkli bir hayatım yok. İdmanlar yorucu geçiyor. Evden idmana idmandan eve gidiyorum."

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“EN İYİSİ ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ”

"Çağlar Söyüncü’yü çok beğeniyorum. Çağlar abiyi çok beğeniyorum. En iyisi bence."

“BELÇİKA VE TÜRKİYE ARASI FARK TEMPO”

"Belçika ve Türkiye Ligleri arasında en önemli fark oyun temposu. Belçika’da oyun hiç durmuyor. Hep yüksek tempoda oynanıyor. Türkiye’de biraz skor aldıktan sonra oyunu soğutmalar oluyor. Belçika’da öndeysen bile 2. 3. golü kovalıyorlar. Kalite olarak daha iyiyiz ama tempo olarak Belçika daha farklı."

“BABAMDAN DAHA İYİYİM”

“Babamın bu yollardan geçmesi benim için büyük bir şans. Evde maçlardan sonra kritik de yapıyoruz. Ama ben ondan daha iyiyim. Kendi çapında iyi bir stoperde ama benimle kıyaslanacak bir oyuncu değil.”

“ARDA GÜLER EN İYİLERDEN BİRİ”

"Arda Güler, Türkiye’nin en iyilerinden biri. Dünyanın en büyük kulübünde oynuyor. Onunla gurur duyuyorum. Çok yetenekli. Gençlerbirliği alt yapısındaydık. Gençlerbirliği’nde çok fazla oynayamadık. Benden 1 yaş küçüktü. Fenerbahçe’de de çok denk gelemedik. Ben Fenerbahçe’ye geldim o A takıma çıktı. Ben A takıma çıktığımda da o gitti. İnşallah bir gün aynı takımda yine oynarız.”

“MESSİ Mİ RONALDO MU?”

“Messi futbolu bitirdi. Kazanabilecek her şeyi kazandı. Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu bence. Ronaldo’ya saygı duyuyorum ama Messi çok farklı.”

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-En sevdiği huyu: Hırslı olmam.

-En sevmediği huyu: Kırılgan olmak. Duygusallık.

-Birlikte oynadığın en yetenekli futbolcu: Arda Güler’i ayırıyorum. Geçmiş dönemde oynadığım takımlardan Emre Çolak.

-Türkiye’de beğendiğin yabancı oyuncular: Tadic ve Fred

-Türkiye’de beğendiğin yerli oyuncular: İrfan Can Kahvesi en iyisi

-İdolün: Van Dijk. Komple bir stoper.

-Avrupa’da hangi takımda forma giymek isterdin: Kesinlikle Liverpool

-Ne tarz şarkılar dinlersin: Slow severim.

-En sevdiğin şarkı: Batık Gemi (Semicenk)