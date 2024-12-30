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Emir Ortakaya, Westerlo ile yollarını ayırdı

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#Fenerbahçe#Transfer#Emir Ortakaya
Emir Ortakaya, Westerlo ile yollarını ayırdı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2024 19:19

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Emir Ortaya, kiralık olarak formasını giydiği Belçika temsilcisi Westerlo ile yollarını ayırdı.

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Belçika ekibi KVC Westerlo kulübü, resmi internet sitesinden Emir Ortakaya'ya veda ettiğini duyurdu. Yaz transfer döneminde Westerlo'ya katılan Emir, bu sezon 3'ü lig olmak üzere 5 maçta forma giydi ve bunların 3'üne ilk 11'de başladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun kariyer planlaması için yolların ayrıldığı aktarılırken, gösterdiği katkılardan dolayı teşekkür edilerek, kariyerinin sonraki bölümünde şans diledikleri belirtildi.

Emir Ortakaya da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şu ifadeleri kullandı:

"Bugün itibarıyla Westerlo Kulübü ile karşılıklı anlaşarak yollarımı ayırmış bulunuyorum. Kulübe, teknik ekibe ve takım arkadaşlarıma destekleri için teşekkür ederim ve onlara gelecek için en iyi dileklerimi sunarım."

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#Fenerbahçe#Transfer#Emir Ortakaya

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