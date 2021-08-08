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Tokyo2020
DHA-AA
Haber Giriş: 08.08.2021 - 10:56 | Son Güncelleme:

Emine Erdoğan, olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz'u kabul etti

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Emine Erdoğan, olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda klasik yay bireysel kategorisinde altın madalya kazanarak şampiyon olan milli okçu Mete Gazoz'u kabul etti.

Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen görüşmede, Mete Gazoz'un ailesi de yer aldı.

Emine Erdoğan, altın madalya kazanarak Türkiye'ye büyük gurur yaşattığı için Gazoz'u tebrik etti. Mete Gazoz da kişisel gelişimine ilişkin aldığı eğitimler hakkında Emine Erdoğan'a bilgi verdi.

Milli okçu Gazoz, bu süreçte en büyük destekçisinin annesi ve babası olduğunu, yıllardır birlikte bugünler için çalıştıklarını anlattı. Emine Erdoğan da "Başarı tesadüf değil, gerçek şampiyon anne babası." ifadesini kullandı.

Mete Gazoz'un, kız kardeşinin de okçulukla ilgilendiğini söylemesi üzerine Erdoğan, kardeşinin de ağabeyinin açtığı yolda ilerleyeceğine inandığını dile getirdi.

Emine Erdoğan, Mete'nin başarısının tüm sporcular ve ailelerine örnek olması temennisinde bulunurken, Mete Gazoz da Türkiye'yi gururlandıracak yeni başarılar için çalışmaya devam edeceğini söyledi.

 

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