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Emine Arslan ve Buse Naz Çakıroğlu'ndan Avrupa oyunlarında altın madalya sevinci!

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#Avrupa Oyunları#Emine Arslan#Perona
Emine Arslan ve Buse Naz Çakıroğlundan Avrupa oyunlarında altın madalya sevinci
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2023 14:20

Avrupa Oyunları kadınlar kick boks 'full contact' 52 kg'da ülkemizi temsil eden Emine Arslan, finalde İtalyan rakibini 3-0 yenerek altın kazandı. Buse Naz Çakıroğlu ise boks 50 kiloda Fransız rakibi Wassila Lkhadiri'yi mağlup ederek zirvenin sahibi oldu.

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Avrupa Oyunları'nda temsilcilerimizden güzel haberler gelmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz gün Olimpiyat ve dünya şampiyonu boksörümüz Busenaz Sürmeneli, koleksiyonuna Avrupa Oyunları altın madalyasını da eklemişti. 66 kiloda Belçikalı rakibi Oshin Derieuw'u üç raundda da büyük üstünlükle(5-0, 5-0, 5-0) geçen Busenaz, altın madalyanın sahibi olmuştu.

ÜST ÜSTE İKİ MADALYA

Avrupa Oyunları'nda kick boks full contact kadınlar 52 kiloda Emine Arslan, finalde Nicole Perona ile mücadele etti.

Rakibini 3-0 yenen Emine Arslan, altın madalyanın sahibi oldu.

Emine Arslan ve Buse Naz Çakıroğlundan Avrupa oyunlarında altın madalya sevinci

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU DA KAZANDI

Bir diğer temsilcimiz Buse Naz Çakıroğlu ise boks 50 kiloda Fransız rakibi Wassila Lkhadiri'yi mağlup ederek zirvenin sahibi oldu.

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#Avrupa Oyunları#Emine Arslan#Perona

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