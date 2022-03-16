Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Emin Müftüoğlu: Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'yla tüm dünyayı hayran bırakacağız

#Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu#57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu#Emin Müftüoğlu
Emin Müftüoğlu: Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turuyla tüm dünyayı hayran bırakacağız

190 ülkede yayımlanacak olan 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu için geri sayım başladı. Dev organizasyon öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu “Bu yıl parkur rotalarımızı belirlerken ülkemizin tarihi ve doğal güzelliklerine vurgu yapmaya özen gösterdik” diye konuştu.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun 57’ncisi, 10-17 Nisan tarihleri arasında ‘Tarihe ve doğaya saygı’ mottosuyla gerçekleştirilecek. 10 Nisan’da Bodrum’da başlayacak olan organizasyon, 1308 kilometre yol kat edildikten sonra 17 Nisan’da İstanbul’da sona erecek. Nisan ayındaki tur öncesinde, organizasyonun basın toplantısı Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, “Bu yıl parkur rotalarımızı belirlerken hem ülkemizin tarihi zenginliklerine hem de doğal güzelliklerimize vurgu yapmaya özen gösterdi” dedi.

Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ise “Organizasyon 5 kıtada, 190 ülkede canlı yayınlanarak milyonlarca haneye ulaşacak. 14 ülkeden 25 takım yer alacak. Vatanımızın eşsiz yerleri, canlı yayınlarda yine tüm dünyayı kendisine hayran bırakacak” diye konuştu. Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Şentürk de organizasyonun büyük bir başarıyla geçeceğine inandığını dile getirdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu#57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu#Emin Müftüoğlu

BAKMADAN GEÇME!

Film gibi... 80 yıl önce Ukraynalı Maria tarafından kurtarılmıştı… Şimdi de torunları, Marianın torunlarını kurtarıyor

Film gibi... 80 yıl önce Ukraynalı Maria tarafından kurtarılmıştı… Şimdi de torunları, Maria'nın torunlarını kurtarıyor

#Ukrayna
Putin’in işgali aileleri de böldü... ‘Annem ihanet ettiğimi düşünüyor’

Putin’in işgali aileleri de böldü... ‘Annem ihanet ettiğimi düşünüyor’

#Rusya Ukrayna
Renaud gerçeği göstermek için canından oldu, son anlarını meslektaşları anlattı: Ateş etmeye devam ettiler...

Renaud gerçeği göstermek için canından oldu, son anlarını meslektaşları anlattı: 'Ateş etmeye devam ettiler...'

#Brent Renaud

BAKMADAN GEÇME!

Film gibi... 80 yıl önce Ukraynalı Maria tarafından kurtarılmıştı… Şimdi de torunları, Marianın torunlarını kurtarıyor

Film gibi... 80 yıl önce Ukraynalı Maria tarafından kurtarılmıştı… Şimdi de torunları, Maria'nın torunlarını kurtarıyor

#Ukrayna
Putin’in işgali aileleri de böldü... ‘Annem ihanet ettiğimi düşünüyor’

Putin’in işgali aileleri de böldü... ‘Annem ihanet ettiğimi düşünüyor’

#Rusya Ukrayna
Renaud gerçeği göstermek için canından oldu, son anlarını meslektaşları anlattı: Ateş etmeye devam ettiler...

Renaud gerçeği göstermek için canından oldu, son anlarını meslektaşları anlattı: 'Ateş etmeye devam ettiler...'

#Brent Renaud