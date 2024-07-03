Emin Bayram’da teklif var, imza yok

Haberin Devamı

Sarı kırmızılı yönetici İbrahim Hatipoğlu, genç savunmacı ile ilgili olarak bir anlaşmanın söz konusu olmadığını belirtirken şu ifadeleri kullandı: “Gelen bir teklif var. Bununla ilgili görüşmeler devam ediyor. Kamuoyunda telaffuz edilen rakamlar doğru değil. Şu an herhangi bir rakam veya şart üzerinde anlaşma yok. Emin ve Galatasaray’ın menfaatleri doğrultusunda değerlendirme yapacağız. Emin, altyapımızdan yetişen ve bizim için değerli bir oyuncu. Şu an için imzalanan bir anlaşma bulunmuyor.” 2023-24 sezonunda Belçika temsilcisi Westerlo ile 24 maça çıkan Emin Bayram 1 gol atarken 2 de asist yaptı.