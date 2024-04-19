Emiliano Martinez, Fransızları yine çıldırttı! İkinci sarı kartı gördü ama atılmadı, sebebi...

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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın forma giydiği Lille, 2-1 kaybettiği maçın rövanşında konuk ettiği Aston Villa'ya dramatik bir şekilde elendi ve Avrupa'ya veda etti.

Maçın 15. dakikasında Yusuf Yazıcı'nın golüyle öne geçen Fransa ekibi, rakibinden çok daha üstün oynadığı mücadelede 67. dakikada Andre ile skoru 2-0'a getirdi ve turu geçecek üstünlüğü yakaladı.

Maç boyunca çok kötü oynayan Aston Villa'da 87. dakikada sahneye çıkan Matty Cash, skoru 2-1'e getirdi ve maç uzadı. Uzatmalarda Aston Villa'nın daha çok pozisyonu olsa da gol olmadı ve penaltılara geçildi.

ZANIOLO SAKATLANDI

Galatasaray'dan kiralık olarak Aston Villa'da forma giyen Nicolo Zaniolo, ilk 11'de başladığı maçta 28. dakikada sakatlanarak kenara geldi. İtalyan yıldızın yerine Morgan Rogers oyuna dahil oldu.

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YUSUF YAZICI, LILLE TARİHİNE GEÇTİ

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Aston Villa'ya attığı golle Lille forması altında Avrupa kupalarında 12. golünü kaydetti ve kulüp tarihinin en golcü ismi oldu.

Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu'yla birlikte Avrupa kupalarında yabancı takım formalarıyla en fazla gol atan Türk futbolcu unvanını da aldı.

PENALTILARA MARTINEZ DAMGASI!

Aston Villa'nın Arjantinli kalecisi Emiliano Martinez, 2022 Dünya Kupası'nda olduğu gibi yine bir Fransa takımına karşı penaltılarda devleşti.

4-3 Aston Villa üstünlüğüyle biten penaltılarda Emiliano Martinez iki penaltı kurtardı ve takımının yarı final bileti almasını sağladı.

Emiliano Martinez’in oynadığı takımlar penaltılara kalan son 5 maçı da kazandı.

Arjantinli kaleci bu maçlarda atılan 24 penaltının 10’unda gol yemedi ve 8 kurtarış yaptı.

Arsenal - Liverpool

Arjantin - Kolombiya

Hollanda - Arjantin

Arjantin - Fransa

Lille - Aston Villa

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PENALTILARDA İKİNCİ SARI KARTI GÖRDÜ AMA ATILMADI! KURAL...

Rakip taraftar ve futbolcuları kışkırtan hareketleriyle tanınan Arjantinli kaleci, ilk penaltıyı kurtardıktan sonra rakip taraftarlara dönüp dans etti. Daha sonra ceza alanı dışına çıkan Martinez, taraftarların tepkisine el-kol hareketleriyle yanıt verince maçın hakemi Ivan Kruzliak'tan sarı kart gördü.

Normal sürede 39. dakikadan sarı kartı olan Martinez penaltılar sırasında sarı kart görünce Lille futbolcuları ikinci sarıdan kırmızı kart bekledi ancak hakem hayır dedi.

Mevcut futbol kurallarında konuyla ilgili bölüm şu şekilde:

Maç sırasında verilen uyarı ve ihtarlar penaltı vuruşlarına taşınmaz. Maç sırasında (uzatma devreleri dahil) verilen sarı kartlar penaltı vuruşlarına taşınmaz çünkü penaltı vuruşları maçın bir bölümü değildir. Hem müsabaka sırasında hem de penaltılarda sarı kart gören bir futbolcu oyundan ihraç edilmez.

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