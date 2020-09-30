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GeriSpor Emiliano Buendia kimdir nereli kaç yaşında? İşte, Emiliano Buendia'nın oynadığı takımlar
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Haber Giriş: 30.09.2020 - 17:19 | Son Güncelleme:

Emiliano Buendia kimdir nereli kaç yaşında? İşte, Emiliano Buendia'nın oynadığı takımlar

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Emiliano Buendia kimdir nereli kaç yaşında? İşte, Emiliano Buendia'nın oynadığı takımlar
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Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine devam ettiği Emiliano Buendia, futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Kanat mevkilerinde forma giyebilen 23 yaşındaki oyuncu, ihtiyaç halinde on numara mevkisinde de oynayabiliyor. Peki, Emiliano Buendia kimdir nereli ve hangi takımlarda oynadı? İşte, oyuncu hakkında merak edilen bazı bilgiler

Emiliano Buendia, 25 Aralık 1996 tarihinde Arjantin'in Mar Del Plata kentinde dünyaya geldi. 2009 yılında Cadetes de San Martin, 2010 yılında Real Madrid, 2011-2014 arasında ise FC Getafe gençlik kulüplerinde oynadı. 

2015 yılında Getafe A takımına yükselen Emiliano Buendia, 2017 yılında 2.Lig takımlarından Cultural Leonesa'ya kiralandı. 2018 yılında kiralıktan dönmesiyle birlikte Norwich City tarafından 1.5 milyon Euro bedelle transfer edilen oyuncu, geçtiğimiz yaz aylarında 5 yıllık sözleşmeye imza atmışt.

Sağ ve sol kanat mevkilerinde forma giyebilen 1,72 boyundaki Buendia, sağ ayağına hakimdir.

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