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Emile Smith Rowe, 34 milyon sterlin karşılığında Fulham'da

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#İngiltere Premier Lig#Fulham#Transfer
Emile Smith Rowe, 34 milyon sterlin karşılığında Fulhamda
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2024 16:45

İngiltere Premier Lig ekibi Fulham, Arsenal'ın orta saha oyuncusu Emile Smith Rowe'u 34 milyon sterlin karşılığında kadrosuna kattı.

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Fulham Kulübü, 24 yaşındaki futbolcu Emile Smith Row ile 5+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İngiltere basınında, Fulham'ın bu transfer için bonuslarla 34 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.

Arsenal altyapısında yetişen Smith Rowe, Leipzig ve Huddersfield Town'da kiralık görev yaptı. Profesyonel kariyerine 2018'de başlayan İngiliz futbolcu, Arsenal formasıyla 115 maça çıktı ve 18 gol, 13 asistlik performans sergiledi.

Smith Rowe, İngiltere Milli Takımı'nın formasını ise 3 kez giydi ve bir gol kaydetti.

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#İngiltere Premier Lig#Fulham#Transfer

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