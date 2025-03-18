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Emerson Royal'in babasından Galatasaray ve transfer açıklaması!

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#Emerson Royal#Galatasaray#Transfer
Emerson Royalin babasından Galatasaray ve transfer açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2025 12:40

Galatasaray'ın yaz transfer sezonunda kadrosun katmak istediği ifade edilen Emerson Royal ile ilgili oyuncunun babası konuştu.

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Milan forması giyen Emerson Royal için Galatasaray açıklaması geldi. Emerson Royal'in babası Emerson Zulu, İtalyan basınına konuştu ve devre arası transfer dönemindeki Galatasaray iddialarına cevap verdi.

26 yaşındaki futbolcunun ocak ayında yaşadığı sakatlığın ardından durumu için konuşan Emerson Zulu, "Emerson şu anda iyi. Tabii ki yaşadığı sakatlık yüzünden hayal kırıklığına uğradı ama artık geri dönmeye yakın olduğu için çok iyi. Sakatlık dönemi iyi olmadı ama sakatlıklar oyunun bir parçası ve şimdi hedefi daha güçlü bir şekilde geri dönebilmek." sözlerini sarf etti.

GALATASARAY YANITI

"Ocak ayında Galatasaray'a transferi gerçekleşmiş gibi gözüküyordu ama Emerson'un yaşadığı sakatlığın ardından bu transfer gerçekleşmedi. Bu konuda neler söyleyebilirsiniz?" sorusuna yanıt veren Emerson Zulu, "Bizim için hiçbir zaman somut bir pazarlık olmadı. Bunun gerçekleşeceğine inanmıyorduk ve bu konuda çok az şey biliyorduk. Çok hızlı ortaya çıkan ve kaybolan bir söylentiydi." cevabını verdi.

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PERFORMANSI VE SÖZLEŞMESİ

Ocak ayından bu yana sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Emerson Royal, bu seon Milan'da 26 maçta süre buldu.

Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilen Brezilyalı futbolcunun kulübü Milan ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Emerson'un Milan ile sözleşmesinde uzatma opsiyonu da yer alıyor.

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#Emerson Royal#Galatasaray#Transfer

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