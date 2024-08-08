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Emel Dereli kimdir, nereli, kaç yaşında? Gülle sporcusu Emel Dereli'nin kariyeri ve biyografisi

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Emel Dereli kimdir, nereli, kaç yaşında Gülle sporcusu Emel Derelinin kariyeri ve biyografisi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2024 11:47

Emel Dereli kimdir sorusu, hayatı ve biyografisi hakkında bilgi edinmek isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Türk atlet Emel Dereli, disk atma ve gülle atma branşlarında yarışmakta olup, 2016'dan beri ENKA Spor Kulübü sporcusudur. Gülle atma dalında açık hava ve salon Türkiye rekorlarının sahibidir. Emel Dereli, ulusal ve uluslararası müsabakalarda kazandığı madalyalarla tanınmaktadır. Peki, Emel Dereli kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

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Emel Dereli, Türk atletizm dünyasında disk ve gülle atma branşlarında önemli başarılara imza atmış bir sporcudur. Kariyerinde birçok ulusal ve uluslararası madalya kazanmış olan Dereli, Türkiye rekorlarının da sahibidir. Peki, Emel Dereli kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

EMEL DERELİ KİMDİR?

Emel Dereli, 25 Şubat 1996 tarihinde Karabük'ün Yenice ilçesinde doğdu. Eğitimine Kalaycılar İlköğretim Okulu'nda başladı ve beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle gülle atma sporuna yöneldi. 2010 yılında milli takıma davet edilen Dereli, kısa sürede pek çok madalya kazanarak adını duyurdu.

EMEL DERELİ KARİYERİ

Emel Dereli, 2010 yılında başladığı milli takım kariyerinde Balkan Yıldızlar ve Gençler Şampiyonalarında birçok madalya kazandı. 2012'de Fenerbahçe'ye transfer oldu ve Avrupa ile dünya şampiyonalarında dereceler elde etti. 2016 yılında Amsterdam'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Dereli, gülle atmada Türkiye'nin rekorlarını elinde tutmaktadır. 2021'de Tokyo Olimpiyatları'na kota kazandı.

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