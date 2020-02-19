Emanuel Ferro: "Sahamızda avantajlı bir galibiyet almak istiyoruz"

Sporting Lizbon'da yardımcı antrenör Emanuel Ferro ile Arjantinli futbolcu Rodrigo Battaglia maçın oynanacağı Jose Alvalade Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Teknik direktör Jorge Manuel Rebelo Fernandes'in UEFA maçlarına uygun lisansı olmamasından dolayı basın toplantısına çıkan Ferro, "Evimizde oynuyoruz ve turun ilk maçında iyi bir sonuç alabilmek için taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var. Kazanacağımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Medipol Başakşehir'in iyi ve zorlu bir takım olduğunu bildiklerini ama turu geçmek için kendilerini daha avantajlı ve tecrübeli gördüklerini vurgulayan Ferro, "Takım ve kulüp olarak kaynaklarımızı iyi kullanmalıyız. Çok rekabetçi bir takım olduğumuzu Avrupa'da gösterdik ve bu eleme turunda sorumluluğumuzun farkındayız." ifadelerini kullandı.

Ferro, "Sahamızda gol atmamız ve kazanmamız gereken bir maç olacağının bilinciyle sahaya çıkacağız. Kapasitemizi daha da yükseltebileceğimizi biliyoruz ve bunu yarın sahada göstermek istiyoruz. Arzuları çok büyük olan bir takım ve kulübüz." diye konuştu.

Diğer yandan, Sportingli futbolcu Battaglia da yarınki maçla ilgili olarak "Başakşehir iyi bir takım. Türkiye liginde iyi bir sezon çıkartıyor. Onların iyi bir takım olduğunu biliyoruz. Çok zorlu olacak. Ama biz yarın büyük bir maç çıkarıp kazanmak istiyoruz." yorumunu yaptı.

"Bu takımın hayal kurabileceğini göstermek istiyoruz." diyen Battaglia, Manchester United'a transfer olan Bruno Fernandes'in eksikliğinin önemli bir kayıp olmasına rağmen bu turu geçecek bir kadroya sahip olduklarını söyledi.

Sporting'in Portekiz liginde şampiyonluk yarışında geride kaldığını ama bunun Avrupa'daki performansını etkilememesi gerektiğini kaydeden Arjantinli futbolcu, "Sporting gibi bir takım her maçı kazanmak için sahaya çıkar. Başakşehir'e karşı da kazanmak için iyi bir maç çıkarmalıyız." şeklinde konuştu.

Sporting Lizbon'da sakatlıkları bulunan, savunma oyuncusu Jeremy Mathieu ve takımın golcü isimlerinden Luiz Phellype ile kart cezalısı ve aynı zamanda sakatlığı olan kaleci Renan Ribeiro forma giyemeyecek.

Başakşehir'de ise kart cezalısı Mehmet Topal ile sakatlığı devam eden Robinho kadroda yer almıyor. Sporting Lizbon-Medipol Başakşehir karşılaşması Lizbon'da yarın TSİ 20.55'te başlayacak.



