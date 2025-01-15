Elye Wahi kimdir nereli kaç yaşında? Galatasaray'ın transfer gündemindeki Elye Wahi hangi takımlarda oynadı?

Haberin Devamı

Elye Wahi, Fransız futbolunun gelecek vaat eden golcülerinden biridir. Kariyerine Fransa'da başlamış ve burada gösterdiği başarılarla adından söz ettirmiştir. Son dönemde Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Elye Wahi, genç yaşta büyük bir potansiyele sahip olarak futbolseverlerin ilgisini çekmiştir. Peki, Elye Wahi kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

ELYE WAHİ KİMDİR?

Elye Wahi, 2002 yılında Fransa'nın Paris şehrinde doğmuş bir futbolcudur. Futbola oldukça genç yaşta başlamış ve yetenekleriyle kısa sürede dikkatleri üzerine çekmiştir. Ailesinin kökeni, Batı Afrika'ya dayanan Elye Wahi, Fransa'da büyüdü ve futbol kariyerine burada adım attı. Futbol dünyasında hızla yükselerek, Fransa'nın önemli kulüplerinde forma giymiştir. Genç yaşta elde ettiği başarılarıyla, geleceği parlak bir futbolcu olarak değerlendirilmektedir.

Haberin Devamı

ELYE WAHİ KARİYERİ

Elye Wahi'nin kariyeri, futbol dünyasında henüz erken yaşlardayken dikkat çekmeye başlamıştır. Futbolculuk kariyerine, Fransa'nın ünlü kulüplerinden biri olan Montpellier HSC'de başlamıştır. Burada kısa süre içinde form tutarak, kulübün A takımında oynamaya başlamıştır. Özellikle gol atma yeteneğiyle ön plana çıkan Elye Wahi, Montpellier'deki ilk yıllarında dikkatli gözlemcilerin ilgisini çekmiş ve Fransa'nın çeşitli kulüplerinden teklif almaya başlamıştır.

Elye Wahi'nin başarıları yalnızca kulüp seviyesinde değil, aynı zamanda Fransa'nın genç milli takımlarında da kendini göstermiştir. Fransa U-21 Milli Takımı'nda da yer alan Elye Wahi, burada gösterdiği performansla gelecekteki büyük turnuvalar için aday oyuncu olarak öne çıkmaktadır. Özellikle gol atma yeteneği ve oyun zekasıyla tanınan Wahi, 2023'teki Avrupa'nın önemli kulüplerinden bazıları tarafından transfer listelerine alınmıştır.

Elye Wahi'nin yetenekleri ve hızla gelişen futbol kariyeri, onu Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birinin transfer gündemine taşımıştır. Şu anda, Galatasaray gibi büyük bir kulübün de transfer hedefinde bulunan Elye Wahi, futbol kariyerinde daha birçok başarıya imza atmayı hedeflemektedir.