Elon Musk, Saturday Night Live programına Wario olarak katıldı

Amerikan komedi programı Saturday Night Live’ın bu hafta sonu olan bölümünde Tesla ve SpaceX ile tanınan milyarder, Elon Musk sunucu olarak karşımıza çıktı. Ayrıca mahkeme salonunda oynanan bir skeçte Mario’nun ezeli rakibi olan Wario olarak yer aldı. Kız arkadaşı Grimes’da bu skeçte Prenses Peach rolünü oynadı.

grimes was THE STAR on snl and i refuse to accept that ppl tuned in for anyone else pic.twitter.com/vK9ku7emLL