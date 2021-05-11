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eSpor
Haber Giriş: 11.05.2021 - 13:42 | Son Güncelleme:

Elon Musk, Saturday Night Live programına Wario olarak katıldı

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Elon Musk, Saturday Night Live programına Wario olarak katıldı

Amerikan komedi programına katılan Elon, Mario’nun baş düşmanı Wario olarak yer aldı.

Amerikan komedi programı Saturday Night Live’ın bu hafta sonu olan bölümünde Tesla ve SpaceX ile tanınan milyarder, Elon Musk sunucu olarak karşımıza çıktı. Ayrıca mahkeme salonunda oynanan bir skeçte Mario’nun ezeli rakibi olan Wario olarak yer aldı. Kız arkadaşı Grimes’da bu skeçte Prenses Peach rolünü oynadı.

Skeçin ne ile ilgili olduğunun detaylarına girmeyeceğiz fakat SNL Twitter’i üstünden bir kısmını izleyebilir, dilerseniz SNL Youtube’u üstünden tamamına ulaşabilirsiniz. Yine de kötü karakter klişeleri, yetişkin mizahı, sansürlü görüntüler gibi sahneler içerdiği için skeçe dikkatle yaklaşın.

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