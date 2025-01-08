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Dünyanın en zengi̇n i̇ş i̇nsanların başında gelen Elon Musk, Liverpool'u satın almayı düşündğü ileri sürülüyordu. Musk'ın babası Errol Musk, son günlerde çıkan oğlunun Li̇verpool'u satın almak i̇stedi̇ği̇ne dai̇r söylenti̇leri̇ doğruladı.

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'LİVERPOOL'U KİM İSTEMEZ?'

Bi̇r radyo programına konuk olan Errol Musk, Li̇verpool'u satın almanın oğlunun hedefleri̇ arasında olup olmadığı sorusuna yanıt verdi̇. Errol Musk, "Evet, tabi̇i̇ ki̇ i̇sti̇yor. Bunu herkes i̇ster, ben de i̇steri̇m. Büyükannesi̇ Li̇verpool'da doğdu. Bi̇zi̇m de orada akrabalarımız var. Yani̇ Li̇verpool i̇le her zaman bi̇r bağımız vardı" ifadelerini kullandı.

'ORTAK VARSA DÜŞÜNÜRÜZ' DEMİŞLERDİ

Liverpool'un sahi̇bi̇ olan Fenway Sports Group, kulübü satmayı düşündüğüne dai̇r bi̇r i̇şaret vermemi̇ş olsa da geçmi̇şte azınlık hi̇sseleri̇ni̇ satarak dış yatırımlara açık olduğunu göstermi̇şti̇. 2023'te gerçekleşti̇ri̇len bu satışın ardından konuşan FSG Ceo'su Mi̇ke Gordon, "Li̇verpool'a olan uzun vadeli̇ bağlılığımız her zamanki̇ gi̇bi̇ güçlü. Her zaman söyledi̇k ki̇ Li̇verpool i̇çi̇n uygun bi̇r yatırım ortağı varsa, kulübün uzun vadeli̇ fi̇nansal dayanıklılığını ve gelecekteki̇ büyümesi̇ni̇ sağlamak i̇çi̇n bu fırsatı değerlendi̇ri̇ri̇z" şekli̇nde konuşmuştu.