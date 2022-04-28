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Elon Musk için dikkat çeken satın alma analizi! Twitter'ı almak yerine 44 milyar dolarla...

#Elon Musk#Twitter#Barcelona
Elon Musk için dikkat çeken satın alma analizi Twitterı almak yerine 44 milyar dolarla...

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla ve özel uzay şirketi SpaceX'in kurucusu ve CEO'su olan ve son olarak Twitter'ı da satın alan Elon Musk günlerdir dünyanın konuştuğu bir numaralı isim konumunda. 44 milyar dolar(41 milyar euro) ödeyerek Twitter'ı satın alan Elon Musk için dikkat çekici bir satın alım analizi yapıldı: Musk, Twitter'a ödediği parayla kaç tane büyük futbol kulübü satın alabilirdi?

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Mars'a koloni kurmak, insan beynine çip yerleştirip yapay zeka ile mücadele etmek, yer altında yüksek hızlı tüneller i,nşa ederek şehir trafiğini azaltıp ulaşımı kolaylaştırmak, yörüngedeki uydularla yeryüzüne internet hizmeti vermek...

Bütün bu çılgın projelerin fikir babası olan Elon Musk, son hayalini gerçekleştirerek mikro blog platformu Twitter'ı 44 milyar dolar karşılığında satın aldı.

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"TWITTER'IN MUAZZAM BİR POTANSİYELİ VAR"

Twitter'ı satın aldığını bir basın açıklamasıyla duyuran Elon Musk; "İfade özgürlüğü, işleyen bir demokrasinin temel taşıdır ve Twitter insanlığın geleceği için hayati önem taşıyan konuların tartışıldığı dijital şehir meydanıdır" dedi. Musk, "Ayrıca ürünü yeni özelliklerle geliştirerek, güveni artırmak için algoritmaları açık kaynak yaparak, spam botlarını yenerek ve tüm insanların kimliğini doğrulayarak, Twitter’ı her zamankinden daha iyi hale getirmek istiyorum. Twitter’ın muazzam bir potansiyeli var. Onu ortaya çıkarmak için şirket ve kullanıcı topluluğuyla birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum” dedi.

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TWITTER'I NEDEN SATIN ALMAK İSTEDİĞİNİ BÖYLE ANLATMIŞTI

TED CEO'su Chris Anderson'a konuşan Musk, yaptığı teklifin arkasında Twitter'ın güvenilir bir demokrasi platformu olarak kalmasını sağlama fikrinin yattığını belirtmişti.

Açıklamalarında Twitter'ın içerik moderasyon politikalarına değinen ve ifade özgürlüğü vurgusu yapan Musk, bu konudaki kıstasını da "Sevmediğiniz birinin, sevmediğiniz bir şeyi söylemeye izni var mı? Eğer cevap 'evet'se ifade özgürlüğümüz var demektir" ifadesiyle özetlemişti.

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DİKKAT ÇEKEN ANALİZ: TWITTER'A ÖDEDİĞİ PARAYLA DÜNYANIN EN BÜYÜK 15 FUTBOL KULÜBÜNÜ ALABİLİRDİ

Elon Musk'ın 44 milyar dolar (41 milyar euro) karşılığında Twitter'ı satın almasının ardından Forbes'un spor editörleri, bu paraya alınabilecek futbol kulüplerinin derlemesini yaptı.

Kulüplerin piyasa değerlerinin yine Forbes'un araştırmalarına göre alındığı derlemede Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının ne kadar büyük bir yatırım olduğu rahatça görülebiliyor.

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Elon Musk, 44 milyar dolar(41 milyar euro) ile şu kulüpleri alabilirdi:

Barcelona: 4.49 milyar euro
Real Madrid: 4.48 milyar euro
Bayern Münih: 3.98 milyar euro
Manchester United: 3.96 milyar euro
Liverpool: 3.87 milyar euro
Manchester City: 3.77 milyar euro
Chelsea: 3.02 milyar euro
Arsenal: 2.64 milyar euro
Paris Saint-Germain: 2.36 milyar euro
Tottenham: 1.84 milyar euro
Juventus: 1.79 milyar euro
Atletico Madrid: 940 milyon euro
Inter: 700 milyon euro
Everton: 620 milyon euro

TOPLAM: 40.63 MİLYAR EURO

Elon Musk için dikkat çeken satın alma analizi Twitterı almak yerine 44 milyar dolarla...

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