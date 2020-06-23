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Futbol
İsmail Er / Spor Arena
Haber Giriş: 23.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Elneny, Boateng ve Diaby Beşiktaş'tan ayrılmak istemiyor!

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Elneny, Boateng ve Diaby Beşiktaş'tan ayrılmak istemiyor!
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Beşiktaş'ta kiralık oyunculara sezon bitmeden gidebilecekleri söylendi ancak Elneny, Boateng ve Diaby gelecek sezon da takımda kalmak istiyor.

İsmail Er - Spor Arena | FFP nedeniyle yeni sezonda bütçe küçülmesine gidecek olan Beşiktaş’ta yönetim, maliyeti yüksek olan ve teknik heyetin kadroda düşünmediği isimlere “Sezon bitmeden önce gitmek isterseniz size her türlü kolaylığı sağlamaya hazırız” mesajını verirken beklenmedik bir yanıtla karşılaştı. Kiralık olarak oynayan futbolculardan Elneny, Boateng ve Diaby, sözleşmeleri sona erene kadar takımda kalmak istediklerini hatta gelecek sezon da siyah beyazlı formayı giymeyi umduklarını dile getirirken, sözleşmeleri sezon sona bitecek Atiba, Caner ve Gökhan düşüncelerini sezon sonunda bildireceklerini belirtti.

‘KAFAMIZDA 5-6 OYUNCU VAR

Sergen Yalçın takımda gidecek ve kalacak oyuncular hakkında raporunu sezon sonunda yönetime ileteceğini vurgularken “Yeni sezon için kafamızda 5-6 oyuncu var” ifadelerini kullandı.

 

Elneny, Boateng ve Diaby Beşiktaştan ayrılmak istemiyor

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