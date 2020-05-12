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Haber Giriş: 12.05.2020 - 13:25,Son Güncelleme:

Elmas Lig Londra ayağı iptal edildi!

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Elmas Lig Londra ayağı iptal edildi!
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Büyük Britanya Atletizm Federasyonu (UKA), Elmas Lig Londra ayağının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.

UKA'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 4-5 Temmuz tarihlerinde İngiltere'nin başkenti Londra'nın ev sahipliğinde düzenlenmesi planlanan organizasyon, sağlık endişeleri yüzünden yapılamayacak.

Elmas Lig'in 2020 takvimindeki 15 etaptan 8'i, pandemi sebebiyle ertelenmişti.

Elmas Lig Londra ayağı iptal edildi

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