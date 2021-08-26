Elmalı Yağlı Güreşleri ne zaman yapılacak? İşte tarih bilgisi

Antalya'da düzenlenen ve 'Türk'ün ilk er meydanı' olarak gösterilen Elmalı Yağlı Güreşleri yakın zaman sonra gerçekleştirilecek. Başpehlivanların 1352 yılından beri kispet giydiği güreşlerde, bu yıl başarılı pehlivanlar mücadele edecek. İşte, tarih bilgisi...

Elmalı Yağlı Güreşleri 3-5 Eylül tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek.