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Elmalı Yağlı Güreşleri ne zaman yapılacak? İşte tarih bilgisi
Elmalı Yağlı Güreşleri, 1352 tarihinden itibaren düzenlenen bir turnuva olarak dikkat çekiyor. Antalya'nın Elmalı ilçe belediyesi tarafından Elmalı Yeşilyayla'da düzenlenen turnuva; her yıl ağustos, eylül aylarında yapılır. Peki, Elmalı Yağlı Güreşleri bu yıl ne zaman yapılacak?
Antalya'da düzenlenen ve 'Türk'ün ilk er meydanı' olarak gösterilen Elmalı Yağlı Güreşleri yakın zaman sonra gerçekleştirilecek. Başpehlivanların 1352 yılından beri kispet giydiği güreşlerde, bu yıl başarılı pehlivanlar mücadele edecek. İşte, tarih bilgisi...
Elmalı Yağlı Güreşleri 3-5 Eylül tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek.