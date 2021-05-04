Elmacık kemiği kırılan Alanyasporlu Salih Uçan'dan mesaj: "Güçlü bir şekilde döneceğim"

Alanyaspor'un Kasımpaşa'yla oynadığı maçın henüz ilk dakikasında yüzüne darbe alan ve oyuna devam edemeyen Salih Uçan'ın elmacık kemiğinin kırıldığı açıklanmıştı.

Yıldız futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla başarılı bir ameliyat geçirdiğini söyledi.

Elmacık kemiğinde iki adet kırık bulunduğunu söyleyen Salih Uçan yaptığı açıklamada, "Kasımpaşa maçında yaşadığım talihsizlik sonucunda elmacık kemiğimde iki kırık meydana geldi. Dün gece Doç. Dr. Zeynep Sevim tarafından gerçekleştirilen operasyonum gayet başarılı bir şekilde geçti. Tüm destek mesajlarınız ve geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ediyorum. En kısa sürede daha güçlü bir şekilde yeşil sahalara döneceğim" ifadelerini kullandı.

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