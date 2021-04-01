Eljif Elmas'ın golünden sonra Almanya karıştı! Joachim Löw'e çok sert sözler

Spor Arena Dış Haber - Kuzey Makedonya, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu'nda 4 dünya şampiyonluğu bulunan Almanya'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti. Konuk ekibin gollerini bir dönem Galatasaray forması da giyen, 37 yaşındaki Goran Pandev ve Fenerbahçe'den 2 sezon önce 16 milyon Euro karşılığında Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas kaydetti. Almanya'nın tek golünü ise penaltıdan İlkay Gündoğan attı.

GRUPTA ERMENİSTAN LİDER, ALMANYA ÜÇÜNCÜ SIRADA

J Grubu'nda ilk üç maçını da kazanan Ermenistan 9 puanla lider durumda. Almanya'yı yenen Kuzey Makedonya, üçüncü maçlar sonunda 6 puanla ikinci, aynı puanlı Almanya ise üçüncü sırada bulunuyor.

MAKEDON BASINI: "1 NİSAN ŞAKASI DEĞİL!"

Kuzey Makedonya'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Almanya'yı deplasmanda 2-1 mağlup etmesi, ülke medyasında geniş yankı buldu.



Sportclub haber sitesi galibiyete dair, "Kuzey Makedonya, Almanya'nın nasıl yenilebileceğin gösterdi" başlığını atarken, haberin detayında Almanlar'ın 20 yıldır Dünya Kupası elemelerinde mağlup olmadığı bilgisi aktarıldı.



Haberde ayrıca, "Igor Angelovski'nin taktiği ve oyuncuların kahramanca yaklaşımı, yenilmez Almanlara karşı bir penisilindi." ifadelerine yer verildi.



Telma haber sitesinin, "Kuzey Makedonya, Almanya'yı mağlup etti ve her zaman hatırlanacak yeni bir tarih yazdı" başlığını kullandığı haberinde, "Almanlar adeta şoke oldu. Hiç kimse bunu beklemiyordu. Onların bazı efsaneleri Duisburg'taki maç için şapka çıkarttı ve bizi tebrik etti." denildi.



Emagazin sitesindeki maç haberinde , "1 Nisan şakası değil: Kuzey Makedonya, Almanya'ya karşı tarihi zafer elde etti." yorumunda bulunuldu.



Gol sitesi haberinde, "Sınav geçildi: Almanya'ya karşı zafer tesadüf değildi" başlığı atılıp, "Goran Pandev'in başlattığını, İlkay Gündoğan kesintiye uğratsa da Eljif Elmas devam ettirdi. Serie A ikilisi, pahalı Alman savunmasının iki kez teslim olmasına neden oldu." görüşleri paylaşıldı.



Sportm sitesi ise haberinde, "Günaydın! Rüya görmüyorsunuz. Evet, Kuzey Makedonya dün akşam Almanya'yı ezdi." ifadelerini kullandı.



Slobodenpecat sitesindeki haberde, "Elmas'ın aslan kalbi: Tüm haksızlıklara rağmen başardık." başlığı kullanılırken, Tocka'da ise "Kuzey Makedonya için tarihi zafer. Almanya, Duisburg'un ortasında diz çöktü." denildi.

İTALYA BASININDA PANDEV VE ELJIF ELMAS'A ÖVGÜ

Kuzey Makedonya'nın Almanya'yı mağlup etmesinin mimarları olan ve kariyerlerinde yolları Türkiye'den geçen iki futbolcu Goran Pandev ve Eljif Elmas İtalyan basınında gündem oldu. Kariyerinin büyük bölümünü İtalya'da geçiren ve 37 yaşında olmasına rağmen Genoa'da forma giymeye devam eden Goran Pandev ile, henüz 21 yaşında olan ve Napoli'de oynayan Eljif Elmas'ın el birliğiyle Almanya'yı devirdiğine vurgu yapıldı.

"NAPOLİ ELJIF ELMAS'I DOĞRU KULLANMALI"

Almanya maçıyla ilgili İtalyan basınında yer alan haberlerde milli takımda iyi bir performans gösteren Eljif Elmas'ın Napoli'de beklentilerden uzak olduğu ifade edilirken, 21 yaşındaki futbolcunun takımda doğru mevkide oynatılmadığı yönünde görüşler yer aldı.

Kuzey Makedonya'da orta sahadaki üçlünün solunda oynayan Eljif Elmas'ın, Napoli'de ise çoğunlukla orta ikiliden biri olduğu ve bu sebeple hücumda yeteneklerini kullanamadığı yönünde yorumlar yapıldı.

ALMAN BASINI LÖW'Ü VE MİLLİ TAKIMI YERDEN YERE VURDU

Evinde Kuzey Makedonya'ya 2-1 mağlup olan Almanya Milli Takımı'nı ise basın eleştiriye boğdu. Maçı yorumlayan eski Alman futbolcu ve eski Bayern Münih başkanı Uli Hoeness; "Utanç verici bir maç. Löw'ü anlayamıyorum. Neden başarılı giden sistemi değiştirmeye gerek duydu. İspanya'ya 6-0 yenildiğimiz maçta aslında bu takım iflas etmişti. Hata yapma lüksünüz yokken bu şekilde oynayamazsınız." sözlerini kullandı.

"ACI VERİCİ!"

Kicker'da maçı değerlendiren Karlheinz Wild de EURO2020 sonrası görevi bırakacak olan Löw'ü şu sözlerle eleştirdi:

"Kuzey Makedonya FIFA sıralamasında 65. sırada. Biz ise 13. Daha da düşeceğiz gibi gözüküyor. Acı verici bir mağlubiyet. Alman milli takımı savunması, 37 yaşındaki Pandev'i durduramadı. 37! Savunmada olan zaafların yanı sıra hücumda da pas oyunu ve akışkanlık yok. Takım hızlı oyun oynayamıyor. Rakip bizim yarı alanımızda çok rahat oynadı. Löw'ün sistemi artık işlemiyor. Değişimin daha hızlı olmasını isterdim."

"LÖW HEMEN BIRAKMALI"

Bild'in maç değerlendirme yazısında ise Löw'ün EURO 2020'yi beklemeden görevden ayrılması ve Ralf Rangnick veya Stefan Kuntz'un takımın başına geçmesi gerektiği ifade edildi: "Löw'ün bu takıma Dünya Kupası kazandıran sihri artık bitti. Üzücü ama gerçek. Onun zamanı bitti. Durum daha da kötüye gitmeden ve EURO 2020'ye daha iyi hazırlanabilmek için görevi derhal bırakmalı."

"REAL MADRİD, LÖW'Ü DÜŞÜNÜYOR"

Öte yandan İspanya basınında bugün sürpriz bir haber yer aldı. Real Madrid'in Zinedine Zidane ile yolları ayırması halinde takımın başına Joachim Löw'ü getirmeyi düşündüğü belirtildi.

FENERBAHÇE İÇİN LÖW İDDİALARI VARDI

Alman basını, Erol Bulut ile yollarını ayıran ve Emre Belözoğlu'nu takımın başına getiren Fenerbahçe'nin EURO 2020 sonrasında takımın başına Joachim Löw'ü getirmeyi istediğini iddia etmişti. Löw de bu iddialar için; 'EURO 2020 sonrası biraz tatil yapıp yeni bir takımda görev alabilirim' diyerek açık kapı bırakmıştı.

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