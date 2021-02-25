Eljif Elmas için itiraf! 'Yanlış yerde oynatılıyor...'

Spor Arena Dış Haber | Serie A takımlarından Napoli'nin formasını giyen Eljif Elmas için milli takımından teknik direktörü Igor Angelovski'den açıklama geldi.

Kuzey Makedonya'yı çalıştıran Angelovski, genç futbolcunun Napoli'de yanlış yerde oynatıldığını, Eljif Elmas'ın daha çok ileriye dönük bir pozisyonda oynaması gerektiğini söyledi.

''FORVET BİLE OYNAYABİLİR''

İtalya basınına konuşan Igor Angelovski, ''Eljif, Napoli'de orta sahanın ortasında oynuyor. Onun forvete yakın bir şekilde ofansif orta saha olarak oynaması gerekiyor. Milli takımda onu bu pozisyonda kullanıyorum. Hatta forvet bile oynayabilir. Forvet için tekniği ve hareketliliği gayet iyi. Eljif'i ileriye dönük oynattığımda her zaman ondan iyi verim aldım. Bu pozisyonda oynarsa onun için daha iyi olur.'' ifadelerini kullandı.

21 yaşındaki futbolcu, iki sezon önce Fenerbahçe'den 16 milyon euro bonservis ücreti karşılığında Napoli'ye transfer olmuştu. Elmas, bu sezon Napoli formasıyla toplam 29 maça çıkarken 3 gol kaydetti.

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