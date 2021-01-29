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Futbol
Haber Giriş: 29.01.2021 - 08:05 | Son Güncelleme:

Eljif Elmas canlı yayında heyecanlandırdı! Fenerbahçe...

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Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas, yine sarı lacivertli takımdan Westerlo'ya kiralanan Berke Özer'in Twitch yayınına konuk oldu. Yayında taraftarların 'Come to Fenerbahçe' yorumlarına yanıt veren Eljif Elmas'ın sözleri gündem oldu.

Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas, Fenerbahçe'den Westerlo'ya kiralanan Berke Özer'in Twitch yayınına konuk oldu.

Yayında taraftarların 'Come to Fenerbahçe' yorumlarına yanıt veren Eljif Elmas, "Nereye geleyim Allah aşkına onların kadrosunda gelsem de oynayamayacağım. Fenerbahçe'yi çok özledim inşallah beraber yine görüşürüz" dedi. (Fanatik)

Eljif Elmas canlı yayında heyecanlandırdı Fenerbahçe...

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