Eljif Elmas attı Makedonya gol şov yaptı!

Spor Arena Detay - 2022 Dünya Kupası Elemeleri J Grubu ikinci hafta maçında Kuzey Makedonya ile Liechtenstein karşı karşıya geldi. Toše Proeski Arena'da oynanan mücadelede sahadan galibiyetle ayrılan taraf, 5-0 gibi farklı bir skorla Kuzey Makedonya oldu.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Enis Bardhi, 51. ile 54. dakikalarda Aleksandar Trajkovski, 62. dakikada Eljif Elmas ve 82. dakikada penaltıdan Ilija Nestorovski kaydetti. Liechtenstein ise müsabaka boyunca gol sevinci yaşayamadı.

Alınan bu sonucun ardındana J Grubu'nda ilk galibiyetini elde eden Kuzey Makedonya, puanını 3'e yükseltti ve 3. sıraya yerleşti. Liechtenstein ise puansız olarak son sırada bulunuyor.

Grupta bir sonraki hafta Kuzey Makedonya, Almanya deplasmanına konuk olurken; Liechtenstein sahasında İzlanda'yı ağırlayacak.

ELJIF ELMAS NE YAPTI?

Liechtenstein karşısında 90 dakika süre alan ve 93 kez topla buluşan Eljif Elmas, yaptığı 76 pasta %93.4 gibi yüksek bir isabet yüzdesi yakaladı. Özellikle rakip yarı alanda etkili olan genç oyuncu, Liechtenstein yarı sahasında %89.1 gibi yüksek bir pas isabet yüzdesiyle oynadı.

Liechtenstein maçında girdiği 10 ikili mücadeleden 8 tanesini kazanan Eljif Elmas, 1 de hava topu kazandı. Yetenekli oyuncu, 4 kez da rakiplerinden top kapmayı başardı.

Mücadele boyunca Liechtenstein kalesini 2 kez yoklayan Eljif Elmas, tek isabetli şutunda kaleci Ben Buechel'i mağlup etmeyi başardı ve 62. dakikada skoru takımı lehine 4-0 yaptı.

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