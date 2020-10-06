MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriTenis Elina Svitolina Fransa Açık'a veda etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Tenis
AA
Haber Giriş: 06.10.2020 - 16:37 | Son Güncelleme:

Elina Svitolina Fransa Açık'a veda etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Elina Svitolina Fransa Açık'a veda etti
Abone Olgoogle-news

Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda (Roland Garros) tek kadınların 3 numaralı seribaşı Elina Svitolina, çeyrek finalde elendi.

Başkent Paris'te düzenlenen grand slam turnuvasının tek kadınlar çeyrek finalinde Ukraynalı Svitolina ile Arjantinli Nadia Podoroska karşılaştı.

Dünya sıralamasının 131. basamağındaki Podoroska, bir saat 19 dakika süren mücadeleyi 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 kazarak kariyerinde ilk kez grand slam yarı finaline çıktı.

Podoroska, yarı finalde Polonyalı Iga Swiatek ile İtalyan Martina Trevisan arasındaki karşılaşmanın galibiyle mücadele edecek.

Elina Svitolina Fransa Açıka veda etti

Kaybeden tüm kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle