Elif İldem, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda finale yükseldi

Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleşen yüzme yarışlarında İldem, seçmelerde ilk seride yarıştı.



Elif İldem, serisinde 4 sporcu arasında 3.16.84'lük derecesiyle 4. oldu.



Toplam iki seride 9 sporcunun yer aldığı ve ilk 8'in finale çıktığı seçmede genel sıralamada 8. olan Elif İldem, finalde yarışmaya hak kazandı.



İldem'in yer alacağı final yarışı TSİ 11.40'ta başlayacak.