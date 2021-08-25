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Tokyo2020
AA
Haber Giriş: 25.08.2021 - 12:21 | Son Güncelleme:

Elif İldem, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda 8. oldu

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Elif İldem, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda 8. oldu

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın ilk günü yüzmede kadınlar 100 metre sırtüstü S2 kategorisinin finalinde Elif İldem, 8. oldu.

Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen yüzme yarışlarında Elif, finalde mücadele etti.

Elif İldem, toplam 8 kişinin yer aldığı finalde 3.13.39'luk derecesiyle 8. oldu.

Altın madalyayı Singapurlu Pin Xiu Yip, 2.16.61'lik zamanıyla elde etti. Yip, üst üste ikinci paralimpik şampiyonluğunu yaşadı.

Gümüş madalyayı Japonya'dan Miyuki Yamada 2.26.18'lik zamanıyla, bronz madalyayı ise Meksikalı Fabiola Ramirez 2.36.54'lük derecesiyle kazandı.

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