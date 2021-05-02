Elif Çolak'tan cimnastikte tarihi başarı! Trampolinde ilk madalya...

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda genç kadınlar bireysel finalinde Elif Çolak, 52.385 puanla Avrupa üçüncüsü oldu.

Elif, bireysel kategoride yarıştığı trampolinde Avrupa Şampiyonası seviyesinde Türkiye'ye ilk madalyayı getirdi. Organizasyonda Rus cimnastikçi Anzhela Bladtceva 55.550 puanla altın ve Mariia Mikhailova 54.085 puanla gümüş madalya elde etti.

🤸‍♀️ Trampolin cimnastik tarihimizin Avrupa Şampiyonası’nda ilk madalyalarını getiren seri 🥈



👏 Tebrikler Elif Çolak

👏 Tebrikler Sıla Karakuş pic.twitter.com/X6qHxX2KdH — Spor Arena (@sporarena) May 2, 2021

Ayrıca, Türk cimnastik tarihinde ilk kez büyükler senkronize finalinde mücadele eden Gürkan Mutlu ve Hüseyin Yontucu ise 24.260 puanla şampiyonada Avrupa yedincisi oldu.

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