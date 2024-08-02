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Elif Berra Gökkır-Mete Gazoz, Paris 2024'e Son 16'da veda etti

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#Paris 2024#Mete Gazoz#Okuçuluk
Elif Berra Gökkır-Mete Gazoz, Paris 2024e Son 16da veda etti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2024 12:45

Mete Gazoz ve Elif Berra Gökkır'dan oluşan Okçuluk Karışık Takımımız, Son 16 turunda Japonya'ya beraberlik atışında merkeze yakın ok farkıyla 5-4 mağlup olarak oyunlara veda etti.

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda okçuluk branşı karışık takım kategorisinde eleme maçları yapıldı.

Les Invalides'te gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye'yi, Elif Berra Gökkır-Mete Gazoz ikilisi temsil etti.

Çeyrek finale yükselme müsabakasında Satsuki Noda-Junya Nakanishi ikilisinin temsil ettiği Japonya ile karşı karşıya gelen milliler, müsabakayı 5-4 kaybederek elendi.

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İlk seti 38-37 kaybeden milliler, ikinci sette 39-38'lik skorla eşitliği yakaladı. Üçüncü seti Japonya 39-37 kazanırken, dördüncü seti milliler, "tam puanlık" atışlarla 40-36 aldı.

Final seti 19-19 beraberlikle sonuçlanırken Japonya, "merkeze yakın ok" avantajıyla çeyrek finale yükselen taraf oldu.

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#Paris 2024#Mete Gazoz#Okuçuluk

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