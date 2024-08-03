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Elif Berra Gökkır çeyrek finalde veda etti

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#Paris2024#Elif Berra Gökkır#Okçuluk
Elif Berra Gökkır çeyrek finalde veda etti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2024 14:10

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda okçuluk bireysel müsabakasında Elif Berra Gökkır, çeyrek finalde Güney Koreli Hunyoung Jeon'a 6-2 mağlup oldu ve elendi.

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Fransa'nın başkenti Paris'teki Les Invalides'te gerçekleştirilen okçuluk klasik yay müsabakalarında son 16 turunda dünya 3'üncüsü Japon sporcu Satsuki Noda ile karşılaşan 17 yaşındaki Gökkır, ilk 2 seti kaybederek 4-0 geriye düştü. Gökkır, üçüncü ve dördüncü setleri kazanarak skora eşitlik getirirken final turunu da kazanarak skoru 6-4'e getirdi ve çeyrek finale yükseldi.

ÇEYREK FİNALDE VEDA ETTİ

Milli sporcumuz çeyrek finalde Güney Koreli Hunyoung Jeon ile karşılaştı. Güney Koreli sporcu mücadeleyi 6-2 kazanıp adını yarı finale yazdırdı. Elif Berra ile veda etti.

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#Paris2024#Elif Berra Gökkır#Okçuluk

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