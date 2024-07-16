Elias Jelert kimdir, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor? Galatasaray’ın transfer teklifi doğrulandı!

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Galatasaray, Kopenhag forması giyen Elias Jelert için transfer çalışmalarına başladı. Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray’ın yaptığı bir diğer isim daha ortaya çıktı. Danimarka Ligi takımlarından Kopenhag, Galatasaray'dan Elias Jelert için teklif geldiğini açıkladı. Açıklamada, transfer için görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

ELİAS JELERT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları da hummalı şekilde sürüyor. Michy Batshuayi ve Hakim Ziyech'in imzasını açıklayan sarı - kırmızılıların teklif yaptığı bir diğer isim daha ortaya çıktı. Kopenhag, Elias Jelert'in Transfer durumu için kulübün internet sitesi üzerinden bir açıklama yayınladı. Açıklamada, Jelert için Galatasaray'dan teklif geldiği ve görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

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Elias Jelert Kristensen, sağ bek pozisyonunda görev yapan Danimarkalı futbolcudur. Kopenhag'ın altyapısından yetişen Elias Jelert, 2022'de A takıma yükseldi. Kariyeri boyunca 138 maçta sahaya çıkan 21 yaşındaki sağ bek 3 gol ve 13 asist kaydetti. Jelert, geride kalan sezonda Kopenhag'da 45 maçta süre aldı.