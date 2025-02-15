Eli kırılan Dzeko, Kasımpaşa ve Anderlecht'e karşı yok!

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Anderlecht maçının 75. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Fenerbahçeli Edin Dzeko’nun sağ elinin kırıldığı açıklandı.
Tecrübeli futbolcu, takımının yarın Kasımpaşa ve perşembe günü Anderlecht ile oynayacağı karşılaşmalarda forma giyemeyecek.
Dzeko’nun, bir süredir kırık elle oynayan Mert Hakan gibi 24 Şubat’taki Galatasaray derbisinde atelle forma giymesi bekleniyor.
Dzeko’nun yokluğunda Kasımpaşa ve Anderlecht maçlarında forvette Anderson Talisca-En Nesyri ikilisi görev yapacak.