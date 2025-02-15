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Eli kırılan Dzeko, Kasımpaşa ve Anderlecht'e karşı yok!

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#Fenerbahçe#Edin Dzeko#Anderlecht
Eli kırılan Dzeko, Kasımpaşa ve Anderlechte karşı yok
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2025 07:00

G.Saray derbisinde atelle oynaması bekleniyor.

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Anderlecht maçının 75. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Fenerbahçeli Edin Dzeko’nun sağ elinin kırıldığı açıklandı.

Tecrübeli futbolcu, takımının yarın Kasımpaşa ve perşembe günü Anderlecht ile oynayacağı karşılaşmalarda forma giyemeyecek.

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Dzeko’nun, bir süredir kırık elle oynayan Mert Hakan gibi 24 Şubat’taki Galatasaray derbisinde atelle forma giymesi bekleniyor.

Dzeko’nun yokluğunda Kasımpaşa ve Anderlecht maçlarında forvette Anderson Talisca-En Nesyri ikilisi görev yapacak.

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#Fenerbahçe#Edin Dzeko#Anderlecht

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