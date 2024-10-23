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Elfsborg Teknik Direktörü Oscar Hiljemark: 'İkinci yarıda taktik değiştirdik'

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#GALATASARAY#Elfsborg#UEFA AVRUPA LİGİ
Elfsborg Teknik Direktörü Oscar Hiljemark: İkinci yarıda taktik değiştirdik
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2024 20:24

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 4-3 yenilen İsveç temsilcisi Elfsborg'un teknik direktörü Oscar Hiljemark, mağlup olmalarına rağmen özellikle ikinci yarıda iyi performans sergilediklerini söyledi.

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İsveçli 32 yaşındaki teknik adam, RAMS Park'taki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ı tebrik eden Hiljemark, "Bu karşılaşma bizim için özeldi. Böyle kalabalık taraftar önünde özellikle ikinci yarıda çıkış yapmayı başardık. Galatasaray'ın dünya çapında bir takım olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Ancak biz de iyi iş çıkardık." diye konuştu.

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'AGRESİF BİR MAÇTI'

Agresif bir karşılaşma olduğunu aktaran Hiljemark, "Galatasaray'ı hata yapmaya zorladık. İyi iş çıkardığımızı düşünüyorum. İyi bir takıma karşı iyi bir maç oynadık." ifadelerini kullandı.

Oscar Hiljemark, ikinci yarıdaki performanslarını, "Galatasaray iki yarıda da aşağı yukarı aynı oyunu sergiledi. İkinci yarıya taktik değiştirerek girdik. Devre arasında yaptığımız motivasyon konuşması daha kaliteli bir oyun sergilememizi sağladı." şeklinde değerlendirdi.

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#GALATASARAY#Elfsborg#UEFA AVRUPA LİGİ

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