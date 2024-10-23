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Elfsborg nerenin takımı, hangi ligde? Elfsborg takım değeri ne kadar?

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Elfsborg nerenin takımı, hangi ligde Elfsborg takım değeri ne kadar
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2024 09:47

Elfsborg takımı ile ilgili bilgiler Galatasaray maçı sebebiyle gündeme geldi. Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Elfsborg, hangi ülkenin takımı olduğu ile merak ediliyor. İsveç'in Boras şehrinde bulunan Elfsborg, İsveç Süper Ligi'nde mücadele eden ülkedeki en başarılı futbol kulüplerinden biridir. İşte, Elfsborg hakkında detaylı bilgiler

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Elfsborg, İsveç'in profesyonel futbol takımlarından biridir. 1904 yılında kurulan bu takım, İsveç'in Borås şehrinde yer almaktadır. Elfsborg, İsveç futbolunun en üst ligi olan Allsvenskan'da mücadele etmektedir ve İsveç futbolunun köklü kulüplerinden biri olarak bilinir. Renkleri sarı ve siyah olan takım, Borås Arena'da maçlarını oynamaktadır.

ELFSBORG HANGİ LİGDE?

Elfsborg, İsveç'in Borås şehrinde bulunan bir futbol takımıdır ve Allsvenskan liginde mücadele etmektedir.

ELFSBORG TAKIM DEĞERİ NE KADAR?

lfsborg'un takım değeri, transfer piyasasına göre değişiklik göstermekle birlikte, yaklaşık 15 milyon euro civarındadır.

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