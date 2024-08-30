Elfsborg nerenin takımı? Galatasaray'ın rakibi Elfsborg hangi ülkenin takımı?

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Elfsborg, İsveç'in profesyonel futbol takımlarından biridir. 1904 yılında kurulan bu takım, İsveç'in Borås şehrinde yer almaktadır. Elfsborg, İsveç futbolunun en üst ligi olan Allsvenskan'da mücadele etmektedir ve İsveç futbolunun köklü kulüplerinden biri olarak bilinir. Renkleri sarı ve siyah olan takım, Borås Arena'da maçlarını oynamaktadır.