Eleştiri oklarının hedefindeki Pereira için flaş transfer iddiası! Fenerbahçe'ye mi getiriyor?

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Fenerbahçe için sürpriz transfer iddiası... Kötü sonuçlar nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan teknik direktör Pereira, yöneticilere sürpriz bir teklifte bulunarak, Oscar'ın astronomik olmayan bir rakama F.Bahçe'ye gelebileceğini kaydetti. Fotomaç'ın iddiasına göre; Oscar'ın yeniden Avrupa'ya dönmek istediğini belirten Portekizli çalıştırıcı, yönetimin onay vermesi halinde ocakta transferin gerçekleşebileceğini vurguladı.

Shanghai ile sözleşmesi Kasım 2024'te bitecek olan 30 yaşındaki Oscar, asıl mevkisi olan 10 numaranın yanı sıra sol kanat ve merkez orta saha olarak da görev yapıyor.

2017'de Chelsea'den Shanghai'ye 60 milyon Euro'ya transfer olan Oscar, Çin kulübünde 105 maçta 32 gol attı, 70 asist yaptı.