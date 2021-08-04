Elena Adamchuk, Belarus tarihine geçti! İlk kadın teknik direktör...
Belarus’ta Elena Adamchuk, profesyonel bir futbol takımının başına geçen ilk kadın teknik direktör olarak ülke tarihine geçti.
Efkan Bucak / Spor Arena Dış Haber
Ülkede gündem olan Adamchuk, FC Pruzhany ile sözleşme imzaladı. Belarus 3. Ligi’nde mücadele eden FC Pruzhany, Adamchuk yönetiminde oynadığı ilk iki maçı 4-1 kazandı.
Kulüp 11 hafta sonunda 9 puana sahip ve yeni teknik direktörü yönetiminde çıkışa geçmiş durumda.
Kendisi de eski bir futbolcu olan Elena Adamchuk Belarus Milli Takımı’nın da formasını giydi.