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Futbol
Haber Giriş: 04.08.2021 - 14:33 | Son Güncelleme:

Elena Adamchuk, Belarus tarihine geçti! İlk kadın teknik direktör...

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Elena Adamchuk, Belarus tarihine geçti! İlk kadın teknik direktör...

Belarus’ta Elena Adamchuk, profesyonel bir futbol takımının başına geçen ilk kadın teknik direktör olarak ülke tarihine geçti.

Efkan Bucak / Spor Arena Dış Haber

Ülkede gündem olan Adamchuk, FC Pruzhany ile sözleşme imzaladı. Belarus 3. Ligi’nde mücadele eden FC Pruzhany, Adamchuk yönetiminde oynadığı ilk iki maçı 4-1 kazandı.

Kulüp 11 hafta sonunda 9 puana sahip ve yeni teknik direktörü yönetiminde çıkışa geçmiş durumda.

Kendisi de eski bir futbolcu olan Elena Adamchuk Belarus Milli Takımı’nın da formasını giydi.

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