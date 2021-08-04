Elena Adamchuk, Belarus tarihine geçti! İlk kadın teknik direktör...

Efkan Bucak / Spor Arena Dış Haber



Ülkede gündem olan Adamchuk, FC Pruzhany ile sözleşme imzaladı. Belarus 3. Ligi’nde mücadele eden FC Pruzhany, Adamchuk yönetiminde oynadığı ilk iki maçı 4-1 kazandı.

Kulüp 11 hafta sonunda 9 puana sahip ve yeni teknik direktörü yönetiminde çıkışa geçmiş durumda.

Kendisi de eski bir futbolcu olan Elena Adamchuk Belarus Milli Takımı’nın da formasını giydi.