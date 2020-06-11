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GeriFutbol Elazığspor logolu maske satışına yasal işlem başlatacak
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Haber Giriş: 11.06.2020 - 12:42,Son Güncelleme:

Elazığspor logolu maske satışına yasal işlem başlatacak

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Elazığspor logolu maske satışına yasal işlem başlatacak
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Elazığspor Kulübü, kulübün logosu basılarak maske satışı yapanlar hakkında yasal işlem yapılacağını duyurdu.

TFF 2. Lig ekibi Elazığspor, kulüp logosu kullanılarak maske satışı yapan isimler hakkında yasal işlem başlatacak. Kulüpten yapılan açıklamada; "Sosyal medyada paylaşımlar yapıp Elazığspor ismi ve logosu ile maske satışı yapanlar hakkında yasal işlem başlatacağımızı bildirir, kısa süre içerisinde kulübümüzün lisanslı maskelerinin satışa sunulacağını belirtmek isteriz" denildi.

Elazığspor logolu maske satışına yasal işlem başlatacak

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