Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübünde 7 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Kulüp antrenörü İsmail Bayraktar yaptığı açıklamada, bir sporcularını öksürük ve boğaz ağrısı şikayeti üzerine sağlık kontrolü için hastaneye götürdüklerini belirtti.



Hastanedeki tetkikleri sonucu sporcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığını, bunun üzerine tüm takımı sağlık kontrolü için hastaneye götürdüklerini ifade eden Bayraktar, "Yapılan test sonucunda 5 sporcumuz ile 2 antrenörümüzde pozitif vakaya rastlandı, karantinaya alındılar. Ayrıca altyapıdaki sporcularımız dahil tüm takım için evde izolasyon sürecini başlattık. Başta takımım ve aileleri olmak üzere tüm hastalarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." diye konuştu.

Antrenmanlara süreci atlatana kadar ara verdiklerini, gelişmelere göre hareket edeceklerini aktaran Bayraktar, şunları kaydetti:

"Takım olarak 27 Eylül'de Aksaray'daki müsabaka için hazırlıklarımıza devam ediyorduk. Maddi zorluklar içerisinde Süper Lig'e çıkmıştık, katılım parasını bulduğumuz yardımlarla yatırmıştık. Ancak ne lisansları yapabildik ne de deplasman giderleri için sponsor bulabildik. Böyle bir süreçte antrenmanlarımıza özveriyle devam ederken sağlık yönünden böyle bir sıkıntı yaşamak takım olarak bizi daha da zora soktu. İnşallah en kısa sürede hem maddi hem de sağlık olarak sahalara döneriz. İnanarak bugünlere geldik, hepsi Elazığ'ın çocuğu, altyapıdan yetişen çocuklar. Bunlar Süper Lig'de oynamayı sonuna kadar hak ediyor. Elazığ halkının bu takıma sahip çıkacağına inanıyorum, sonuna kadar mücadele edeceğiz."