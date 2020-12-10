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Basketbol
Haber Giriş: 10.12.2020 - 00:06 | Son Güncelleme:

Elazığ İl Özel İdare, Karadağlı oyuncu Jelena Dubljevic'i transfer etti

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Elazığ İl Özel İdare, Karadağlı oyuncu Jelena Dubljevic'i transfer etti
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Birevim Elazığ İl Özel İdare, Karadağlı oyuncu Jelena Dubljevic'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Elazığ ekibi, Karadağ Milli Takımı oyuncusu 33 yaşında ve 1,88 metre boyundaki Jelena Dubljevic'i, kadrosuna dahil etti.

Açıklamada görüşmelerine yer verilen Kulüp Başkanı Mustafa Alpay, Dubljevic'in daha önce Galatasaray'da forma giydiğini belirterek, oyuncunun kendi takımlarında da başarılı bir oyun sergileyeceğini düşündüğünü bildirdi.

Alpay, "Takımımız BOTAŞ maçı öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Bu maç bizim için önemli. Takımımız için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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