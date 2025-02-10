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Elan Ricardo kimdir, nereli, kaç yaşında? Beşiktaş'ın yeni transferi Elan Ricardo hangi takımlarda oynadı?

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#Elan Ricardo#Beşiktaş#Transfer
Elan Ricardo kimdir, nereli, kaç yaşında Beşiktaşın yeni transferi Elan Ricardo hangi takımlarda oynadı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2025 16:56

Elan Ricardo kimdir sorusu, hayatı ve biyografisi hakkında bilgi edinmek isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Elan Ricardo, futbolculuk kariyerine Kolombiya'da başlamış, hızla uluslararası arenada adını duyurmuştur. Peki, Elan Ricardo kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

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Beşiktaş, 2025 sezonunda kadrosuna kattığı Elan Ricardo ile dikkatleri üzerine çekti. Kolombiya doğumlu futbolcu, uzun yıllar Kolombiya Ligi'nde mücadele ettikten sonra Süper Lig'e adım attı. Peki, Elan Ricardo kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

ELAN RİCARDO KİMDİR?

Elan Ricardo, tam adıyla Elan Joseph Ricardo Ochoa, 1995 yılında Kolombiya'nın Barranquilla şehrinde doğmuştur. Futbola erken yaşlarda ilgi duyan Ricardo, genç yaşta profesyonel futbolculuk kariyerine adım atmıştır.

ELAN RİCARDO KARİYERİ

Elan Ricardo, futbol kariyerine Kolombiya'nın genç yaş kategorilerinde başlamıştır. Profesyonel kariyerine Kolombiya'nın ünlü kulüplerinden biri olan La Equidad'da adım atmıştır. Burada gösterdiği performansla dikkat çeken Ricardo, ardından Avrupa'da oynamak üzere çeşitli kulüplerle anlaşmalar yapmıştır. 2025 yılında Beşiktaş'a transfer olarak Süper Lig'e adım atan Elan Ricardo, kendi ligi haricinde ilk kez farklı bir ligde oynama deneyimi yaşayacak

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ELAN RİCARDO OYNADIĞI TAKIMLAR

  • La Equidad (Kolombiya)
  • Beşiktaş JK (Türkiye)
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#Elan Ricardo#Beşiktaş#Transfer

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