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GeriFutbol El-Sadd, Santi Cazorla'yı transfer etti
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Hürriyet
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Futbol
AA
Haber Giriş: 20.07.2020 - 14:34,Son Güncelleme:

El-Sadd, Santi Cazorla'yı transfer etti

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El-Sadd, Santi Cazorla'yı transfer etti
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Katar Yıldızlar Ligi ekiplerinden El Sadd, İspanyol futbolcu Santi Cazorla'yı renklerine bağladı.

El Sadd'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İspanyol temsilcisi Villarreal ile sözleşmesi sona eren Cazorla ile anlaşma sağlandığı ve 35 yaşındaki oyuncunun Doha'ya gelerek takıma katılacağı kaydedildi.

Cazorla, profesyonel kariyerinde Villarreal'in yanı sıra Recreativo de Huelva, Malaga ve 2012-18 yıllarında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da forma giydi. Cazorla'nın yeni takımı El Sadd'ı Xavi Hernandez çalıştırıyor.

El-Sadd, Santi Cazorlayı transfer etti

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