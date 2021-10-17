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El Maestro: "İyi mücadele ettik, galibiyeti istedik..."

#Göztepe#Süper Lig#Anadolu Kulüpleri
El Maestro: İyi mücadele ettik, galibiyeti istedik...

Süper Lig'in 9. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-1 mağlup eden Göztepe'de teknik direktör Nestor El Maestro, iyi mücadele ettiklerini ve galibiyeti istediklerini söyledi.

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Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Maestro, "Takım olarak iki noktada çok iyiydik. Arzu ve isteğimiz iyiydi. İyi mücadele ortaya koyduk, ikili mücadelelerde de iyiydik. Temponuz ve oyun karakteriniz iyi olduktan sonra her maçı alırsınız. Takım olarak yaptığımız şey buydu ve kazandık." ifadelerini kullandı.

Oyuncularını yeni tanımaya başladığını kaydeden Maestro, "Trabzonspor maçında farklı takıma karşı oynayacağız. O maçta 3-5-2 mi 4-4-2 mi olur net söyleyemiyorum. Teknik adamlar, takımları devraldıklarında 6 hafta yeni şeyler deneyip, neyin daha iyi olduğunu görmeye çalışırlar. Yeni şeyler deneyerek oyuncularımı, takımımı anlayabilme fırsatını ancak yakalayabildim. İyi bir takımımız var. Bugün en önemli şey sonradan oyuna giren Berkan, Tjanic, Kerim gibi oyuncuların çok iyi performans vermeleriydi. Bu şekilde devam edersek iyi şeyler olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Sıralamada kötü olsalar dahi ümitlerini kaybetmediklerini söyleyen teknik adam, "Futbolda sistem gibi, oyuncuların üzerinde değiştirebileceğiniz şeyler gibi kontrol edebileceğiniz şeylere çalışırsınız. Önemli olan nokta Göztepe'de birbirimize inanmayı bırakmadık. Zorlu zamanlarda tabloya baktığımızda aşağıda olduğumuzu görünce bile iyi sonuçlar için ümidimizi kaybetmedik." şeklinde konuştu.

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#Göztepe#Süper Lig#Anadolu Kulüpleri

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