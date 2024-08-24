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El Ghazi, Mainz'a açtığı davayı kazandı! 500 bin eurosunu Gazzeli çocuklara bağışlayacak...

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#Gazze#Anwar El Ghazi#Mainz
El Ghazi, Mainza açtığı davayı kazandı 500 bin eurosunu Gazzeli çocuklara bağışlayacak...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2024 13:03

Fas asıllı Hollandalı futbolcu El Ghazi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Filistin’e verdiği destek nedeniyle sözleşmesini haksız şekilde fesheden Mainz'dan kazandığı tazminatın 500 bin eurosunu Gazzeli çocuklara harcayacağını duyurdu.

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Almanya Bundesliga kulüplerinden Mainz'ın, Filistin'e destek verdiği için sözleşmesini feshettiği Anwar El Ghazi, Alman kulübüne açtığı davadan kazandığı paranın 500 bin eurosunu Gazzeli çocuklar için yürütülecek projelere bağışlayacağını açıkladı.

Açıklamasında Mainz'a karşı açtığı davanın parayla alakalı olmadığını aktaran El Ghazi, Gazzeli çocuklar için hayatı biraz daha katlanılabilir hale getirmeye imkan verecek bu paranın kaynağı oldukları için Mainz kulübüne teşekkür etti.

Mainz'ın kadro dışı bırakıp sonra sözleşmesini feshederek kendisini susturmaya çalıştığını belirten El Ghazi, "Gazze'deki mazlumlar ve sessizler için sesimi daha da güçlendirdi." ifadesini kullandı.

Hollanda kamu yayıncısı NOS'un haberinde, El Ghazi’nin eski kulübü Mainz’dan 1,7 milyon euro kazandığı kaydedildi.

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El Ghazi, Mainza açtığı davayı kazandı 500 bin eurosunu Gazzeli çocuklara bağışlayacak...

- Mahkeme iş akdinin feshini haksız bulmuştu

Mainz İş Mahkemesi, Fas asıllı Hollandalı futbolcu Anwar El Ghazi'nin Filistin yanlısı sosyal medya paylaşımı nedeniyle Mainz tarafından işten çıkarılmasının "geçersiz" olduğuna karar vermişti.

Mahkeme Heyeti Başkanı Bettina Chaudhry, El Ghazi'nin açıklamalarının ifade özgürlüğü kapsamına girdiğini belirterek futbolcunun iş akdinin feshini gerektirecek bir görev ihlalinin bulunmadığını aktarmıştı.

Mahkeme, El Ghazi'ye aylık 150 bin euroluk maaşının ödenmeye devam etmesine ve işe iadesine hükmetmişti.

Fas asıllı futbolcuyu 15 Ekim'deki paylaşımından sonra kadro dışı bırakan Mainz yönetimi, yapılan görüşmeler sonrasında Anwar El Ghazi'nin affedildiğini duyurmuştu.

Ancak El Ghazi, 1 Kasım'da "İlk yazdığım fikirlerle aynı noktadayım. Savaşa ve şiddete, masum sivil halkların öldürülmesine, ırkçılığın her türlüsüne, Müslüman karşıtlığına, antisemitizme, Güney Afrika'daki ayrımcılığa, işgale ve baskıya karşıyım." şeklinde sosyal medyadan açıklama yapmış, bunun üzerine Mainz futbolcunun sözleşmesini feshetmişti.

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Fas asıllı Hollandalı futbolcu, bunun üzerine kulübe dava açmıştı.

El Ghazi, Mainza açtığı davayı kazandı 500 bin eurosunu Gazzeli çocuklara bağışlayacak...

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#Gazze#Anwar El Ghazi#Mainz

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