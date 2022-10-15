El Clasico’ya Drake damgası! Ünlü rapçinin logosu, Barcelona formasında

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İspanya La Liga’da yarın oynanacak Real Madrid-Barcelona derbisi tarihi bir olaya sahne olacak. Konuk takım Barça, Spotify ile yaptığı sponsorluk anlaşması gereği El Clasio’ya, üzerinde şarkıcı Drake’in logosunun bulunduğu formalarla çıkacak.

Barcelonalı futbolcular aynı zamanda El Clasico için yapılacak olan antrenmanlarda formanın arka yüzünde, şarkıcının Spotify’da 50 milyar dinlenmeye ulaşmasının onuruna ‘Drake 50’ yazan, ön yüzünde ise Spotify logosu bulunan özel tasarımları giyecek.

Drake, konuyla ilgili olarak sosyal medyadan yaptığı açıklamada bunun bir onur olduğunu ifade ederken, “Gerçek gibi gelmiyor ama gerçek” dedi.

Barcelona’nın pazarlamadan sorumlu başkan yardımcısı Juli Guiu ise, “Tarihimizde ilk kez, formanın ön yüzünde ana ortağımızın adını, Drake gibi uluslararası üne sahip bir sanatçı ile değiştiriyoruz. Bu girişim bizi dünya çapında yeni kitlelere ulaştırırken, taraftarlarımıza daha da yakınlaşmamızı sağlayan deneyimler sunabilecek benzersiz bir platform olma potansiyelimizi gösteriyor” diye konuştu.