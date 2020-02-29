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Futbol
Haber Giriş: 29.02.2020 - 17:45,Son Güncelleme:/

El Clasico'ya dev iddaa oranı! "Real Madrid - Barcelona" maçında 35,00'lik oranı kaçırma...

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El Clasico'ya dev iddaa oranı! "Real Madrid - Barcelona" maçında 35,00'lik oranı kaçırma...
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Misli.com'da El Clasico'ya dev oranlarla iddaa oynarken, heyecanı misliyle yaşamak için "skor" tercihlerine yönelmeye ne dersin? Yazarlara/Yorumculara tahminlerini sorduk, hemen hemen herkes karşılıklı gol bekliyor ama...

Bu bir ilandır

Tüm İspanya, tüm Avrupa hatta belki de tüm dünyanın gözü bu maçta, El Clasico'da!

Sezonun ilk randevusunda gol sesi çıkmamış ve 23 Kasım 2002'den sonra ilk kez bir El Clasico golsüz geçmişti.

Yine de 8 sarı kartın çıktığı, tansiyonun sürekli yüksek olduğu bir karşılaşma izlemiştik...

Misli.com yorumcularına/yazarlarına "El Clasico" skor tahminlerini sorduk, büyük çoğunluk karşılıklı gol beklerken, Cengiz İzmitli 35,00'lik iddaa oranıyla ön plana çıktı.

El Clasicoya dev iddaa oranı Real Madrid - Barcelona maçında 35,00lik oranı kaçırma...

20 KİŞİYE SORDUK, 18'İ "KARŞILIKLI GOL" ÖNERDİ!

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan "Real Madrid - Barcelona" namıdiğer El Clasico'ya "skor" oynayıp heyecanı misliyle yaşamaya ne dersin?

Misli.com yorumcuları/yazarları dev maç için "KG VAR" çerçevesinde tahmin verirken, Cengiz İzmitli'nin 35,00'lik iddaa oranıyla 3-3 demesi dikkatlerden kaçmadı!

Halil İbrahim Ağış'a göre Barcelona, Santiago Bernabeu'da 3-1 kazanacak; Fatih Demireli'ye göre ise Real Madrid evinde 3-0'la şov yapacak! Murat Fevzi Tanırlı ve Emrah Çetin ise 2-2'lik bir El Clasico bekliyor.

İşte tahminler...

Nazlı Öztürk1-2
Ali Naci Küçük1-1
Can Tongo1-2
Fatih Demireli3-0
Berkuk Ünyay1-1
Kerim Can Özdal1-2
Burak Sarıarslan2-1
Esat Soydabircan2-0
Caner İşbeğendiren2-1
Ertan Süzgün1-1
Cengiz İzmitli3-3
İlker Kaşka2-1
Berkay Tokgöz2-1
Murat Fevzi Tanırlı2-2
Ozan Gür1-1
Ersin Aslan3-1
Halil Demirkan2-3
Emrah Çetin2-2
Halil İbrahim Ağış1-3
Cihat Akbel1-2

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El Clasicoya dev iddaa oranı Real Madrid - Barcelona maçında 35,00lik oranı kaçırma...

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