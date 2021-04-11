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Futbol
Haber Giriş: 11.04.2021 - 09:40 | Son Güncelleme:

El Clasico'da Lionel Messi şaşırttı! Cristiano Ronaldo gittiğinden beri...

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El Clasico'da Lionel Messi şaşırttı! Cristiano Ronaldo gittiğinden beri...

El Clasico'da Real Madrid, Barcelona'yı 2-1 yenerek şampiyonluk yarışında kritik bir galibiyet alırken Barcelona'nın süperstarı Lionel Messi'nin istatistikleri şaşkınlık yarattı.

Spor Arena Detay | La Liga'da Real Madrid, Barcelona'yı 2-1 mağlup ederek El Clasico'da gülen taraf oldu. Derbi tarihinde attığı 26 golle El Clasico'da en çok gol atan futbolcu olan Lionel Messi ise bir kez daha Barcelona filelerini havalandıramadı.

Lionel Messi, El Clasico'da son 8 maçta gol atmayı başaramazken Cristiano Ronaldo detayı dikkat çekti. Ronaldo'nun Real Madrid'den ayrılmasının ardından Messi'nin El Clasico'da golü bulunmuyor.

RONALDO GİTTİ, GOLLER DURDU

Messi, Real Madrid'e karşı son golünü 6 Mayıs 2018'de Cristiano Ronaldo'nun da oynadığı maçta kaydetmişti. Ronaldo gittikten sonra iki takım 8 kez karşı karşıya gelirken bu maçların hiçbirinde Arjantinli yıldız gol atma başarısını gösteremedi.

El Clasicoda Lionel Messi şaşırttı Cristiano Ronaldo gittiğinden beri...

Ronaldo'suz 8 derbinin 1'inde sakatlığı nedeniyle oynayamayan Lionel Messi, forma giydiği 7 karşılaşmayı da boş geçti. Oynanan 8 derbide 3 kez Barcelona, 3 kez Real Madrid kazanırken 2 maç berabere bitti.

SON 3 DERBİ REAL MADRID'IN

Son 3 El Clasico'da ise gülen taraf Real Madrid oldu. Geçen sezon Barcelona'yı 2-0 yenen Real Madrid, bu sezon da oynanan maçları 3-1 ve 2-1'lik skorlarla kazandı.

El Clasicoda Lionel Messi şaşırttı Cristiano Ronaldo gittiğinden beri...

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