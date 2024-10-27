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El Clasico'da Lamine Yamal tarih yazdı, Arda Güler hayal kırıklığına uğradı! 4-0'lık bozgun sonrası Barça'dan Real'e olay göndermeler

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#El Clasico#Real Madrid#Barcelona
El Clasicoda Lamine Yamal tarih yazdı, Arda Güler hayal kırıklığına uğradı 4-0lık bozgun sonrası Barçadan Reale olay göndermeler
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2024 07:00

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (LaLiga) 11. haftasında oynanan El Clasico'da Real Madrid'i 4-0'lık skorla bozguna uğratan Barcelona'da genç yıldız Lamine Yamal tarihe geçti. Zirvede farkı açan Barcelona, Bayern'in ardından Real'le de hesap kapatırken maçın ardından üst üste göndermeler yaptı. Kylian Mbappe'nin gol fırsatlarını cömertçe harcadığı dev mücadelede gözler Arda Güler'i arasa da milli yıldız Carlo Ancelotti tarafından tercih edilmedi.

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İspanya 1. Futbol Ligi'nin (LaLiga) 11. haftasında oynanan Real Madrid-Barcelona maçını, Robert Lewandowski, Lamine Yamal ve Raphinha'nın golleriyle Katalan devi 4-0'lık skorla kazandı.

Santiago Bernabeu Stadı'nda 80 bin taraftarının önünde oynanan El Clasico'nun ilk yarısı golsüz sona erdi.

Barcelona'nı,n defansını çok önde kurmasından hızlı oyuncularıyla rakip kale önüne çok kolay gelen Real Madrid, forvette Mbappe ve Vinicius ile yakaladığı çok net pozisyonları gole çeviremedi.

İkinci yarı hücumda daha etkili olan Barcelona, 54. ve 56. dakikalarda Polonyalı yıldız ismi Lewandowski'nin golleriyle deplasmanda 2-0'lık üstünlük yakaladı.

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LEWANDOWSKI GOL SAYISINI 14 YAPTI

LaLiga'da gol krallığı yarışında en yakın rakibi Ayoze Perez'in (Villarreal-7 gol) uzak ara önünde olan Lewandowski toplam gol sayısını 14'e çıkardı.

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Maçın skorunu belirleyen Barcelona'nın diğer golleri ise 77. dakikada Lamine Yamal ve 84. dakikada Raphinha'dan geldi.

El Clasicoda Lamine Yamal tarih yazdı, Arda Güler hayal kırıklığına uğradı 4-0lık bozgun sonrası Barçadan Reale olay göndermeler

BARÇA FARKI 6'YA ÇIKARDI

Bernabeu'ya lider olarak gelen Barcelona ezeli rakibi karşısında aldığı galibiyetle puanını 30'a çıkarırken, ikinci sıradaki Real Madrid ise 24 puanda kaldı.

YAMAL EL CLASICO TARİHİNE GEÇTİ

Barcelona'nın 17 yaşındaki genç yıldızı Lamine Yamal, 77. dakikada Raphinha'nın pasında ceza sahasında oldukça etkili bir şut çıkardı ve üçüncü golü attı.

Lamine Yamal, El Clasico tarihinde gol atan en genç futbolcu unvanının sahibi oldu.

El Clasicoda Lamine Yamal tarih yazdı, Arda Güler hayal kırıklığına uğradı 4-0lık bozgun sonrası Barçadan Reale olay göndermeler

MBAPPE GOL FIRSATLARINI TEPTİ

Diğer yandan Real Madrid'in Fransız futbolcusu Kylian Mbappe ilk kez oynadığı El Clasico'da kaçırdığı gollerle öne çıktı.

Mbappe, özellikle ilk yarıda kale önüne çok net pozisyonlarda son vuruşlarda etkili olamadı ve attığı iki gol de pozisyonların ofsayt olmasından dolayı gol olarak geçerli sayılmadı.

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ARDA GÜLER SÜRE ALAMADI

Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, yedekler arasında otururken Carlo Ancelotti'nin oyuncu değişikliği tercihleri arasında yer almadı.

Bu arada El Clasico'larda geçen sezon ligdeki iki maçta da yenilgi alan Barcelona, bu kez Bernabeu'da aldığı farklı galibiyetle taraftarlarını sevindirdi.

El Clasicoda Lamine Yamal tarih yazdı, Arda Güler hayal kırıklığına uğradı 4-0lık bozgun sonrası Barçadan Reale olay göndermeler

BARCELONA 9 YIL SONRA 4 GOL ATTI

El Clasico tarihinde tüm kupalar dahil 258. maç geride kalırken, Real Madrid'in 105, Barcelona'nın 101 galibiyeti bulunuyor. İki ezeli rakip arasında 52 maç da beraberlikle sonuçlandı.

Barcelona en son 21 Kasım 2015 tarihinde oynanan lig maçında Bernabeu'da 4-0'lık galibiyet almıştı.

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REAL MADRID'I REKORA ORTAK ETMEDİLER

El Clasico'ya ligde 42 maçlık yenilmezlik serisiyle gelen Real Madrid, Barcelona'nın 43 maçlık rekoruna ortak olmayı istiyordu ancak Katalan devi buna izin vermedi ve rakibinin serisini sonlandırdı.

KATALANLAR HESAP KAPATTI

Barcelonalı taraftarlar, geçmişte farklı skorlarla mağlup olunan Bayern Münih ve Real Madrid maçlarından zaferle çıkan Alman Teknik Direktör Hansi Flick'in "hesap kapattığını" belirten paylaşımlar yaptı.

El Clasicoda Lamine Yamal tarih yazdı, Arda Güler hayal kırıklığına uğradı 4-0lık bozgun sonrası Barçadan Reale olay göndermeler

REAL MADRID'E ÜST ÜSTE GÖNDERMELER

Barcelona, El Clasico'da Lamine Yamal'ın attığı 3. golün ardından "Gerçekle baş edemezsiniz" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

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Katalan devi, maçın ardından Teknik Direktör Hansi Flick'in bir fotoğrafını paylaşarak "Kişisel değil,. Sadece bir iş." ifadelerine yer verdi.

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#El Clasico#Real Madrid#Barcelona

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