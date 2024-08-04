El Clasico'da Arda Güler oynadı, Barcelona kazandı! Golü ofsayta takıldı ancak asistini yaptı

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Milli yıldızımız Arda Güler'in, özel maç da olsa El Clasico'da futbolunu sergilemesi bizler için bu karşılaşmayı daha da özel bir hale getirdi.

1.5 SAATLİK "ŞİMŞEK" ARASI

İlk düdükle birlikte hırslı ve enerjik bir şekilde başlangıç yapan Arda Güler, Real Madridli oyuncuların ayak uyduramaması ve Barcelona'nın eski günlerinden esintiler sunarcasına tiki-taka ile topun ve oyunun sahibi olması nedeniyle 12. dakikadaki "şimşek" engeline kadar yeteneklerini gösterme fırsatı bulamadı.

Stat çevresine düşen şimşekler sebebiyle karşılaşmanın hakemi oyuna ara verirken hem oyuncular hem tribündeki seyirciler yaklaşık 1 buçuk saat süren ara nedeniyle içeriye girmek durumunda kaldı.

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Avrupa Şampiyonası'ndan hatırlayacağımız bu şimşek engeline, Luka Modrid başta olmak üzere bazı futbolcular "oynayabiliriz" diyerek itiraz etse de can güvenliğini önceleyen karşılaşma hakemi hava şartları elverişli olana kadar bekledi.

ARDA'LI REAL'E ARA YARADI

Bu ara ve yağan yağmur, Arda Güler'li Real Madrid'e yaradı...

Başlama düdüğüyle birlikte oyun hakimiyetini eline geçiren Carlo Ancelotti'nin öğrencileri, Barcelona kalesinde Arda Güler ve Brahim Diaz önderliğinde etkili olmaya çalıştı.

Oynadığı her maçta hırsını ve enerjisini ortaya koyan Arda, Milan maçındaki gibi sorumluluk alarak takımının hücum organizasyonlarında başı çekti.

Dar alanda ustaca paslar yapan, dikine gönderdiği tek toplarla takımını hızlı hücuma kaldıran milli futbolcu, Endrick'in yine etkisiz olduğu bir günde savunma gerisine gönderdiği paslar ve ters toplarla tehlike yaratmaya çalıştı.

Sağ kanattan Real Madrid'in hücum aksiyonlarına yön veren Arda Güler, zaman zaman çalım yeteneğini konuşturarak zaman zaman savunma arkasına yaptığı boş koşularla gol aradı ve buldu.

GOLÜ MİLİMLERLE KAÇIRDI

Brahim Diaz'ın gönderdiği topu, Barça ceza sahası içinde enfes bir şekilde kontrol eden Arda, iyi bir vuruşla fileleri havalandırdı ancak milimetrik bir ofsayta takıldı.

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Arda Güler'in El Clasico’da attığı gol, ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.pic.twitter.com/zvK5WLK20d — Spor Arena (@sporarena) August 4, 2024

GOLÜ ARAYAN REAL, BULAN BARÇA

İlk yarıda çok etkili olan, birçok kez toplu-topsuz koşular yapan 19 yaşındaki sol ayak, aradığı gole ulaşamazken hızlı gelişen atakta golü bulan taraf Barcelona oldu.

İkinci devreye de aynı istek ve arzuyla başlayan Arda Güler, Endrick'e muazzam bir gol pası gönderse de süre aldığı maçlarda iyi görüntü vermeyen Brezilyalı golcü, bu fırsatı değerlendiremedi.

Bir kez daha Real Madrid'in gol aradığı anlarda Barcelona golü buldu ve 54'te farkı ikiye çıkardı.

Bu dakikalarda her iki takım da değişikliklere giderken Vinicius Junior'u oyuna sokan Carlo Ancelotti, varlık gösteremeyen Endrick'i kulübeye çekti.

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AVUSTURYA MAÇINI HATIRLATTI

İkinci bölümde kısmen kopukluklar yaşasa da Real Madrid adına sahanın en iyilerinden olan milli yıldız, Avrupa Şampiyonası'nda Merih Demiral'a yaptığı asistlerin bir benzerini 82'de Nico Paz'a yaptı.

Korner vuruşunda al da at dercesine bir orta yapan Arda, Nico Paz'a güzel bir asist yaparken oyundan alınmayarak Carlo Ancelotti tarafından ödüllendirildi.

El Clasico, Barcelona'nın 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlanırken Thibaut Courtois'nın son anlarda kalesini terk ederek Barça kalesinde gol araması "El Clasico, El Clasico'dur" dedirtti.

MAÇIN YILDIZI OLDU

Kayırmadan, iltimas geçmeden, destek çıkmadan, duygusallık yapmadan söylemeliyim ki Jude Bellingham, Rodrygo gibi yıldızların olmadığı Real'de maçın yıldızı Arda Güler'di.

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RAKAMLARLA ARDA GÜLER

1 iptal edilen gol (Ofsayt)

1 asist

57 Topla buluşma

%86 pas isabeti

2 kilit Pas

1 net pozisyon yaratma

2/3 orta isabeti

4/5 ikili mücadele kazanma

1/1 başarılı dripling

1 top Çalma

1 faul kazandırma